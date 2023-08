PSG - Mercato : coups de tonnerre pour Verratti, Kolo Muani et Barcola !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dans neuf jours, le mercato estival sera fermé. Et le PSG a encore différents dossiers sur le feu. Dans le sens des départs, celui de Marco Verratti pourrait être avorté. Ciblé par l’Arabie saoudite, le milieu italien pourrait finalement rester. D’après L’Equipe les dirigeants saoudiens d’Al-Ahli n’auraient en effet pas apprécié que l’entourage du joueur ait voulu revenir sur l’accord verbal prédéfini et seraient prêts à abandonner définitivement la piste pour accélérer les négociations pour deux autres joueurs : Rodrigo De Paul (Atlético) et Hakan Calhanoglu (Inter Milan). À noter que Galatasaray s’est manifesté pour les services de Verratti malgré ses problèmes économiques. Au rayon des arrivées, le dossier Randal Kolo Muani pourrait prendre une nouvelle tournure aujourd’hui, avec nouvelles négociations directes sont prévues après une offre du PSG à hauteur de 70 millions plus 10 M€ de bonus.



Barcola a la tête ailleurs

Luis Campos espère encore pouvoir négocier un prêt avec option d’achat ou une vente d’Hugo Ekitike avec Francfort. Mais l’attaquant parisien (21 ans, 2027) souhaite encore étudier ses autres options ailleurs, alors que West Ham et l’AC Milan espèrent avancer sur le dossier. Vient enfin le cas Bradley Barcola. Toujours selon L’Équip, le milieu offensif souhaite quitter l’OL pour rejoindre le PSG même sans aucune garantie d’être titulaire cette saison. Pour preuve, le joueur de 20 ans a choisi de rejoindre Gestifute, l’écurie de Jorge Mendes. « Et on ne prend pas Jorge Mendes comme agent lorsqu’on veut continuer dans son club, persifle-t-on à l’OL. Bradley a la tête ailleurs, même si son comportement au quotidien reste exemplaire. » Problème : Paris a assuré hier soir avoir mis un coup de frein dans les pourparlers, en insistant sur le fait que John Textor change de prix tous les jours et en jugeant les montants déraisonnables. On insistait à Paris que les négociations ne reprendraient pas si Lyon ne changeait pas.

La une du journal L'Équipe du mercredi 23 août



