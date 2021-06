PSG – Mercato : coût, profil... le transfert d'Hakimi à Paris ne fait pas l'unanimité

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

L'Inter Milan demanderait entre 75 et 80 M€ au PSG pour accepter de lui céder Achraf Hakimi, son latéral droit marocain. Un tarif jugé excessif par Benoît Trémoulinas, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. « 75 M€ pour un défenseur, c'est énorme, a commenté l'ancien international dans L'Equipe d'Estelle. C'est le prix d'un buteur. »

Et le Réunionnais a aussi glissé certains doutes d'ordre tactique... « Hakimi a été très bon à l'Inter cette saison mais c'était dans une défense à trois. A quatre, sera-t-il aussi performant ? Il y a des interrogations... »

🔜 Done Deal and confirmed! Achraf #Hakimi will be a #PSG’s player within June 30. #Paris will pay €70M to #Inter. Contract until 2026 (€8M/year + 2M as bonuses). #transfers https://t.co/d0Ge6IO8iA