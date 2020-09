PSG : mercato, Covid-19, Tuchel...Leonardo dévoile tout !

Ses propos étaient attendus. Car Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne s'était pas exprimé depuis plusieurs semaines. Et notamment depuis la défaite du PSG en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Leonardo a donc été direct et a tenu à rétablir certaines vérités. En débutant par les critiques qui se sont abattues sur certains joueurs du PSG, revenus du PSG avec le coronavirus.

"Il y a toujours quelque chose de négatif autour du PSG. C'est dommage. On parle sans cesse de ce qui ne va pas bien. Regardez ce qui arrive avec le COVID-19. Tous les clubs en sont et en ont été victimes. Je dis bien tous. Mais à Paris, c'est un scandale. On a l’impression qu’on a inventé le Covid-19. Ce sont des joueurs avec leur femme et leurs enfants. Ça donne une image qui ne correspond pas à la réalité. Autre problème, l'organisation de la première journée du championnat français. Le même jour que la finale de la Ligue des Champions. Pour moi c’est incompréhensible. Après tu décales le match parce qu’on arrive en demi-finale. Ça devient un problème. Regardez le Bayern Munich, ils ont joué un grand nombre de matches officiels avant de nous affronter en finale. Nous, on a été mis au repos durant quatre mois. L'organisation, et ce qui a été fait en France, n'a pas été bonne."

Leonardo a ensuite évoqué le mercato. Et une fois encore, les réponses ont été claires. "Tous les clubs sont dans l'obligation de vendre pour acheter. Nous aussi. On a fait un grand investissement sur Icardi. On pense à certaines pistes, pour l'avenir, il nous reste un mois. Mais on pense bien entendu à se séparer de certains joueurs. Le message de Mbappé aujourd'hui sur son envie de bien recruter ? On pense la même chose. C'est normal. On a besoin d'un arrière droit. Thiago Silva ? La décision n'a pas été facile, c'est une évidence. On avait pris une décision en mars, et notamment au niveau financier. Camavinga ? C’est un joueur qui a très bien démarré. (...) On ne va pas faire dix joueurs. On doit être créatifs. On a beaucoup d’idées. La base existe. Marquinhos, Verratti, Neymar Mbappé, Di Maria même s’il est plus âgé."

"Tuchel est sous contrat et je ne parle avec personne d'autre. C'est n'importe quoi."

Est ensuite venu le dossier de l'entraîneur, Thomas Tuchel. Dont il se dit que Leonardo ne s'entend pas avec lui. "Il a fait une saison fantastique. Avec lui, tout est très clair. On parle tout le temps. On étudie toutes les possibilités ensemble. Il est sous contrat et je ne parle avec personne d'autre. C'est n'importe quoi."