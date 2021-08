PSG - Mercato : CR7 déjà prêt à faire capoter un gros coup de Leonardo ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Paul Pogba finalement prêt à rester à Manchester United avec l’arrivée de CR7 ? C’est l’un des autres dossiers chauds de cet été. Alors que le Français ne possède plus qu’un an de contrat à Manchester et aurait refusé une proposition de prolongation de son club, diverses sources révélaient que le PSG suivait de près la situation de Paul Pogba pour pourquoi pas le récupérer.

Le Français devrait bel et bien rester à Manchester cet été comme l’a confirmé son coach Ole Gunnar Solskjaer rapporte Fabrizio Romano. S’il reste désormais à savoir ce que va faire « la Pioche » le mercato de l’année prochaine, l’arrivée de CR7 pourrait changer la donne. En attendant, le joueur s’est dit satisfait d’évoluer aux cotés du quintuple ballon d’or portugais. «Tout le monde sait qu'il est déjà une légende dans ce club et il revient. Évidemment, c'est bien pour nous, il va apporter son expérience et sa qualité. Quand il vient, le niveau monte. On est vraiment content qu'il vienne», a déclaré Paul Pogba au micro de Sky Sports. Affaire à suivre.

Paul Pogba stays at Manchester United this summer, never been in doubt and now confirmed. 🔴 #MUFC



Ole Gunnar Solskjær: “Yes, I expect Paul [Pogba] to be here when the 1st of September comes”. 🇫🇷 #Pogba @utdreport pic.twitter.com/wOCPhtDBwp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2021