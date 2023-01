PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à rendre service à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La dernière prestation de Sergio Ramos (36 ans) interpelle. À Lens, le défenseur central du PSG a pris l’eau (1-3) et prouvé qu’il ne serait sans doute plus jamais le joueur qu’il était pendant ses plus belles années au Real Madrid.

« Il joue sur sa réputation », a résumé Pierre Ménès hier sur son blog. Au PSG, on se pose désormais des questions sur une éventuelle prolongation l’été prochain. La possibilité d'un contrat d'un ou deux ans a déjà été discutée.