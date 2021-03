PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo se rapproche du Real Madrid, Ramos a donné le feu vert !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Leonardo a profité de la qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions pour exposer ses idées au mercato. Interrogé sur les dossiers Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le directeur sportif du club de la capitale est resté flou.

« On est tellement concentré sur le sportif que ça ne serait pas bien d'influencer ça avec le futur d'un joueur, a-t-il martelé hier sur les ondes de RMC Sport. On est attentif, mais on n'a rien du tout d'entamé sur le futur, à part la rénovation de nos joueurs. Je le répète, nous n'avons aucune négociation avec un joueur qui n'est pas au PSG pour l'instant. »

« Je n’aurais pas laissé partir Cristiano Ronaldo »

L’attentisme du PSG pourrait lui valoir de se faire souffler Cristiano Ronaldo sous les yeux. Selon Josep Pedrerol, Jorge Mendes a évoqué avec les dirigeants du Real Madrid la possibilité d’un retour de l’attaquant portugais à la Maison Blanche ! Sergio Ramos valide cette option à 100%. « Je n’aurais pas laissé partir Cristiano Ronaldo, a-t-il déclaré hier. Il a perdu au change et le Real Madrid a perdu au change aussi car ce genre de relations doivent rester à vie. »