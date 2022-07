PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo sur le marché, Paris a déjà tranché !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

La bombe a été lâchée hier soir par le quotidien britannique The Athletic : Cristiano Ronaldo (37 ans) a demandé à quitter Manchester United, déçu par le recrutement des Red Devils. Une demande à laquelle les Red Devils ne souhaitent toutefois pas accéder.

Reste qu'à un an de la fin de son contrat, CR7 a demandé à son agent historique Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie dans un club disputant la Ligue des Champions. Selon AS, deux clubs seraient aujourd'hui en pole pour accueillir le quintuple Ballon d'Or : le Bayern Munich (qui a pourtant démenti les contacts) et surtout Chelsea, tout juste racheté par le milliardaire américain Todd Boehly.

Si le PSG a souvent été cité pour accueillir Cristiano Ronaldo, ce ne sera pas le cas cet été. Allant dans le sens de The Athletic qui chasse le champion de France des options, Fabrizio Romano confirme que la direction francilienne ne travaille pas du tout sur ça. Malgré l'amour du « bling-bling » au Qatar, il semblerait que le nouveau projet porté par Luis Campos et Christophe Galtier a vraiment pris le dessus.

Cristiano Ronaldo situation 🔴🇵🇹 #MUFC



▫️ CR likes ten Hag, but asked to leave also because he wanted new signings;



▫️ Man Utd insist he's not for sale, as they want him to stay;



▫️ Mendes will push again with many clubs, PSG not working on it;



More: https://t.co/3gICNUC59R pic.twitter.com/PuQNcuKYgt