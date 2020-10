PSG- Mercato : Cristiano Ronaldo, un milieu de terrain, un nouvel entraîneur, les rumeurs arrivent à Paris...

On pourrait s'en lasser. Ou encore ne plus y prêter la moindre attention. Mais le mercato est ainsi fait, pour le PSG comme pour d'autres, qu'il est de notre devoir de vous relayer les informations parues dans divers médias européens. Et peu importe qu'elles ne reposent sur pas grand chose...Ainsi, et pas plus tard qu'aujourd'hui, le quotidien italien, Tuttosport, y est allé gaiement sur le club parisien.

En étant assez catégorique sur le prochain Mercato d'été en 2021 : Paris tentera Cristiano Ronaldo, à qui il restera un an de contrat à la Juventus, afin de remplacer le duo Neymar-Mbappé qui, lui, ira voir ailleurs. En raison de la crise liée au Coronavirus, la Juventus favorisera un départ de CR7, ce qui ouvrira grand les portes du club de la capitale. Toujours de l'autre côté des Alpes, un journaliste de Tutto Mercato Web, Nicolo Ceccarini, affirme pour sa part que le milieu de terrain de l'Inter Milan, Christian Eriksen, pourrait quitter le Calcio au cours du mercato hivernal. Deux clubs surveilleraient, et depuis longtemps, la situation du joueur : le PSG et le Borussia Dortmund.

A noter, et c'est important, que l'Italie n'a pas le monopole des annonces fortes au sujet du PSG. Ainsi, le journaliste anglais Duncan Castles assure quant à lui que l'ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, a déjà "discuté avec les dirigeants qataris" en vue de la saison prochaine. "Il sera candidat", précise même le journaliste. Thomas Tuchel n'a donc qu'à bien se tenir....