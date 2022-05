PSG - Mercato : Daniel Riolo a une position tranchée sur Mbappé et annonce son premier renfort !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Daniel Riolo passe aujourd’hui pour le meilleur prédicateur du monde. Si le polémiste de RMC Sport assure qu’il est le seul à avoir annoncé la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, il se trompe puisque le premier à l’avoir fait se nomme François Gallardo depuis l'Espagne il y a environ un an.

« Les médias espagnols plein de seum vont dire que Mbappé avait donné sa parole. C’est faux ! Il n’avait jamais donné sa parole à personne… et comme pour Neymar et Messi ils se sont tous plantés, a-t-il affirmé sur son compte Twitter. Que le Real fasse de la com’ pour dire Mbappé avait dit ça ou ça, c’est de bonne guerre. On notera aussi que la Ligue espagnole est active dans la com’ pour se protéger … la LFP en revanche toujours aussi largué ne dit rien. Toujours en train de ranger les billets de CVC. »

Compatissant envers le Real Madrid, Riolo lui souhaite bon courage pour la suite. « Et comme prévu aussi, le PSG va réussir sur le marché ce qu’il n’arrive pas à faire sur le terrain. Que le Real soit agace peut-être mais et c’est le plus important, samedi prochain il sera encore en finale de la LdC, a-t-il prévenu. Toute les sommes avancées… c’est du bidon ! Évidemment on parle de sommes folles mais c’est ailleurs que les choses se sont jouées. A ce niveau de nego dire que Mbappé reste pour le blé est une immense bêtise... » Avant de lâcher le nom de la première recrue de l'ère Mbappé : « Leo quitte le PSG et Luis Campos arrive... »

@AfterRMC Leo quitte le PSG et Luis Campos arrive …. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 22, 2022

Pour résumer Daniel Riolo, qui avait annoncé la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans) au PSG depuis plusieurs mois, sait désormais qui sera le premier renfort du club de la capitale au mercato estival : un certain Luis Campos. Et très vite.

Bastien Aubert

Rédacteur