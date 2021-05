PSG - Mercato : Daniel Riolo allume Neymar et annonce un départ imminent après City

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le PSG ne disputera pas une deuxième finale de Ligue des champions le 29 mai à Istanbul. Les hommes de Mauricio Pochettino sont tombés sur plus forts qu’eux devant Manchester City, vainqueur à l’aller puis hier au retour (2-1, 2-0).

Daniel Riolo a livré son analyse de l’élimination du PSG, très logique à ses yeux. Selon lui, tout n’est pas à jeter du parcours parisien en C1 cette saison mais certains joueurs dont Neymar n’ont tout simplement pas eu le niveau à l’Etihad Stadium.

Riolo voit Icardi quitter le PSG au Mercato

« Verratti ? Quand le PSG est allé en finale en 2020 c’était sans lui et quand ils sont allés en demies cette année, c’était sans lui aussi. Il va falloir s’en rendre compte, a-t-il rappelé sur RMC Sport. Il va falloir changer des joueurs, il va falloir avoir des latéraux (...) Il faut aussi se poser la question sur le cas Neymar. S'il est venu au PSG que pour ça, moi je trouve que ce n'est pas assez sur un match comme ça où on le voit faire le patron avant le coup d'envoi. Icardi, il faut lui dire 'au revoir monsieur, Wanda venez chercher votre mari et rentre à la maison. Vous pouvez retourner d’où vous venez parce qu’on ne veut plus de vous.' Là, il faut avancer. Il faut vite se replonger dans le championnat parce qu’en plus le PSG risque de ne pas être champion. Si tu n’est pas champion, tu vas te demander pourquoi tu as changé d’entraîneur et à quoi ça t’a servi surtout si Tuchel va en finale. »