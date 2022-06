PSG - Mercato : Daniel Riolo émet une réserve sur Campos, les joueurs lui donnent raison !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Ces derniers joueurs, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Danilo Pereira ou encore Abdou Diallo ont exprimé leur envie de rester au PSG la saison prochaine. Mais ces joueurs ne seront probablement pas conservés par le nouveau coach et par Luis Campos, qui devrait être nommé conseiller sportif.

De quoi semer des doutes sur le projet de travail du Portugais, qui pourrait être aidé d’Antero Henrique pour vendre. Daniel Riolo, le journaliste de RMC Sport, est sceptique, avant même l’arrivée des deux hommes forts annoncés du PSG cet été.

« On annonce le grand ménage au PSG… Mais chaque jour qui passe voit les joueurs inutiles déclarer qu’ils ne veulent pas partir… Ce grand ménage risque de se transformer en poussière sous le tapis », a-t-il écrit dans un tweet. À voir si les méthodes de Campos et d’Henrique porteront leurs fruits et si les indésirables seront vraiment poussés vers la sortie.

