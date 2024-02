PSG Mercato : Daniel Riolo lâche la bombe finale sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé (25 ans) fonce bel et bien vers le Real Madrid. Daniel Riolo, qui s’est déjà exprimé sur le sujet récemment, en a remis une couche hier soir en affirmant que l’attaquant du PSG avait pris sa décision finale.

« Ma boule de cristal me dit que cette fois, il part »

« En parlant du PSG, ma boule de cristal me dit que cette fois, il part, a-t-il assuré au micro de RMC Sport. Et je parle bien de la vedette... Le mercato ça reste très délicat. Même si tu as en face de toi le mec qui te dit que c’est fait, il peut toujours se passer un dernier coup de fil ou autre. Je maintiens que sa position sur le terrain a joué. »

💬 "En parlant du PSG, ma boule de cristal me dit que cette fois, il part."



Daniel Riolo sur le point de lâcher une info sur la "vedette" du PSG

