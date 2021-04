PSG - Mercato : Daniel Riolo lâche un scoop sur l’avenir de Neymar et des dossiers sur lui !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Neymar est dans le collimateur... et pas seulement des arbitres. En écopant d’un carton rouge suite à un comportement d’enfant gâté contre le LOSC (0-1), l’attaquant du PSG a une nouvelle fois fait preuve d’une immaturité qui commence même à agacer dans le vestiaire parisien. Daniel Riolo n’a pas hésité à l’accabler en balançant quelques dossiers qui ne devraient pas aider le Brésilien à se mettre en confiance avant le choc contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions (21h).

« Aujourd’hui la question ne doit plus être un tabou même si c’est un peu vain puisqu’on sait qu’il va rester, a-t-il dévoilé au micro de RMC Sport. Les dirigeants du PSG, qui font très attention à l’image et à la communication, et au business qui va avec le foot, ont pris en 2017 Neymar et Kylian Mbappé parce qu’ils étaient les plus grandes stars. Avec ces deux joueurs là, plus Jordan, le club a atteint des sommets en termes de business pour se positionner dans le top 3 des clubs dans ce domaine. C’est important, un club de football aujourd’hui raisonne beaucoup en ces termes là. Quand tu fais très attention à tout ça, Neymar va devenir un problème parce que son image en France est détestable. »

« Les casseroles sont nombreuses »

Par ailleurs, le polémiste assure que Neymar n’a plus beaucoup de fans. « À part quatre ou cinq excités de la tranche 15-25, personne n’aime Neymar. Et surtout pas les supporters des autres clubs qui ont compris que ce n’était pas un type très recommandable, a-t-il poursuivi. Au Brésil, il est très critiqué, ce n’est pas l’idole nationale, loin de là. Il passe pour un enfant capricieux aux yeux de tout le monde. C’est un mec qui a été viré par Nike. Ce n’est pas un gars qui va continuer à générer un gros engouement autour de lui. Les casseroles sont nombreuses. Même pour le PSG, si on fait le lien entre ce pour quoi il est venu et ce pour quoi il est là aujourd’hui il n’y a pas un apport. »