PSG - Mercato : Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir de Neymar

« Neymar, la blessure sans fin. » Voilà comment L’Équipe a choisi de titrer sa Une du jour au lendemain de l’annonce de l’opération du Brésilien du PSG suite à sa torsion de sa cheville droite contractée contre le LOSC le 19 février dernier (4-3). Sa fin est d’ores et déjà terminée. Si le quotidien sportif précise que Neymar (31 ans) souhaite rester au PSG, où il se sent bien et où il bénéficie d’un contrat jusqu’en 2027, on apprend tout de même que le directeur du football du club Luis Campos ne serait pas contre son départ, comme l’été dernier. Daniel Riolo, qui a Neymar dans le nez à l’instar de Christophe Dugarry, confirme cette tendance lourde. « Le match contre Lille était donc la dernière apparition de Neymar avec le maillot du PSG... Forte probabilité », a-t-il lâché sur son compte Twitter. Avis aux amateurs... Le match contre Lille était donc la dernière apparition de Neymar avec le maillot du PSG …. Forte probabilité… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 6, 2023

Pour résumer Victime d’une nouvelle torsion de sa cheville droite, Neymar (31 ans) sera opéré et indisponible jusqu’à la fin de la saison en cours. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait toute faire pour le vendre au mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur

