PSG - Mercato : Riolo vend la mèche pour le nombre de recrues attendues cet été !

Alors que le défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar, de l'ailier droit du Real Madrid, Marco Asensio, et du milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte, devraient devenir les trois premières recrues estivales du PSG, Daniel Riolo a annoncé que quatre ou cinq autres joueurs devraient rejoindre le club de la capitale lors du mercato estival.

Sept ou huit recrues prévues cet été au PSG !

"Neymar est sur la liste des joueurs des sorties, à condition évidemment de trouver quelqu’un. Mais il y a quelques clubs qui seraient intéressés. En tout cas, le but des dirigeants du PSG, c’est de sortir Neymar de l’équipe. Lionel Messi, c'est terminé. Marco Verratti, on ne s’opposera pas à son départ, même si sa prolongation est un problème sur le plan financier. C’est un profond renouvellement qui se prépare avec la volonté de construire une équipe avec sept ou huit nouveaux joueurs. Alors oui, l’année dernière l’intention était déjà là de vendre Neymar, mais même si cela n’a pas été possible, Paris voulait le sortir. Cette année, c’est de nouveau le cas et si cela n’a pas marché une première fois, cette fois ça peut marcher", a lâché le chroniqueur dans l'After Foot sur RMC Sport.

