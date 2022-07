PSG - Mercato : Danilo a des doutes sur son avenir

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

L'info est signée FootMercato : selon le média, Danilo Pereira s'interroge sur son avenir au PSG. A 30 ans, le Portugais sort de deux saisons plutôt satisfaisantes et il est sous contrat jusqu'en 2025. Mais voilà, Danilo est un joueur estampillé "Leonardo".

« En coulisse, le joueur, qui a eu une franche discussion avec Luis Campos et Antero Henrique dont les détails n'ont pas filtré, s'interroge forcément sur la suite des événements, écrit FM. Selon nos informations, il attend fébrilement la liste des joueurs retenus pour la tournée en Asie et espère ne pas faire partie de ceux qui vont rester dans les Yvelines, pendant que les joueurs majeurs se préparent au pays du Soleil Levant. Comme dit précédemment, Danilo Pereira correspond parfaitement aux critères du nouveau PSG. Reste à savoir s'il en sera de même pour ceux de Luis Campos et de Antero Henrique. » A suivre, donc...