PSG - Mercato : dans le viseur de Messi, cette recrue estivale pourrait vite plier bagage !

Si le PSG pensait avoir fait l'un des coups de l'été en détournant Georginio Wijnaldum (ex-Liverpool) du FC Barcelone, le club de la Capitale a vite déchanté face au rendement décevant du Néerlandais. Bien que Wijnaldum a eu quelques coups d'éclats – à Leipzig et à Lens notamment – on est très loin du milieu box-to-box espéré... Et le Batave, qui n'est pas vu comme un titulaire à part entière par Mauricio Pochettino, déchante lui aussi.

Selon le média anglais TeamTalk, la déception serait telle que Georginio Wijnaldum aurait même déjà pris la décision de quitter Paris en janvier. Pour sa destination future, le natif de Rotterdam a aussi les idées claires : un retour en Angleterre. Le pays où il avait brillé sous les couleurs de Newcastle et des Reds durant six saisons.

Toujours d'après le média britannique, les Magpies – fraîchement rachetés le fond souverain d'Arabie Saoudite – auraient dans l'idée de le rapatrier. Reste que, pour l'heure, aucune démarche n'a officiellement été entreprise depuis le Nord de l'Angleterre. Sa prise de bec avec Lionel Messi face à Bruges pourrait peut-être accélérer les choses.