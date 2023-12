PSG - Mercato : de grands noms proposés à Paris, coup de théâtre pour Casemiro !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes dans trois jours, les dirigeants du Paris Saint-Germain se seraient vus proposer de nombreux joueurs par des clubs ou des agents. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Trois joueurs de Chelsea et Sancho (Manchester United) ont été proposés au PSG En effet, selon les informations du compte Twitter @PSGInside_Actu, Chelsea aurait proposé plusieurs de ses joueurs à différentes équipes, dont le PSG. Il s'agirait de Marc Cucurella, Conor Gallagher et Noni Madueke. Jadon Sancho, plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United, aurait également été proposé au champion de France en titre, qui n'aurait donné aucune réponse pour le moment. Concernant Casemiro, annoncé dans le viseur du PSG, il ne serait en réalité pas dans les petits papiers des dirigeants parisiens. "En aucun cas, le PSG est intéressé par Casemiro", a affirmé le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur l'actualité du club de la capitale et surtout les transferts. En aucun cas , le #PSG n'est intéressé par #Casemiro ... — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 7, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que Chelsea et Manchester United auraient proposés plusieurs de ses joueurs au Paris Saint-Germain, Casemiro ne serait finalement pas dans les petits papiers du champion de France en titre.

Fabien Chorlet

Rédacteur