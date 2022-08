PSG - Mercato : de la concurrence sur le dossier Gonçalo (Benfica)

Le Benfica Lisbonne craignait le pire après une dernière saison ratée et le départ de son buteur en série, Darwin Nunez, pour Liverpool. Mais, sous la houlette du nouvel entraîneur, l'Allemand Roger Schmidt, les Encarnados réalisent un début de saison parfait avec cinq victoires consécutives, deux en championnat, trois en C1, dont la dernière mercredi soir à l'extérieur contre le Dynamo Kiev (2-0). Sur ces cinq matches, Gonçalo Ramos a marqué à cinq reprises. Âgé de 21 ans, l'attaquant a été formé chez les Aigles. Cela fait deux ans qu'il a percé chez les professionnels mais il attendait d'avoir le champ libre pour exploser. Ce qui est chose faite.

A tel point que des clubs s'intéressent déjà à lui. Le PSG en premier lieu. Avec deux Portugais dévolus à son recrutement, Luis Campos et Antero Henrique, le club de la capitale ne pouvait pas passer à côté de la nouvelle star du championnat lusitanien. Surtout qu'en bon ancien Portiste, Henrique se ferait une joie de déplumer les Aigles. Mais Paris n'est pas seul sur le coup. Southampton aurait déjà formulé une offre au Benfica, de l'ordre de 30 M€. La tendance, pour le moment, est que le SLB garde son joueur toute la saison car ses dirigeants sont convaincus qu'à ce rythme, il vaudra beaucoup plus cher en mai prochain...

🎯 Another goal for Goncalo Ramos tonight



👀 Could #NUFC make a move



🗣 “He fits the profile - he’s young and proven in Europe. It could be one to watch.”https://t.co/XPl3f31dbC pic.twitter.com/h9WpscWg9m