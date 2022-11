Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Malgré vingt premières minutes très difficiles, Kylian Mbappé et l'équipe de France ont réussi leur entrée en Coupe du monde hier contre l'Australie (4-1). L'attaquant du PSG a été avant-dernier passeur sur le deuxième but, buteur sur le troisième et passeur sur le quatrième, rien que ça. De quoi relancer chez les médias espagnols le fantasme autour d'une arrivée prochaine au Real Madrid.

Car oui, ils y croient à nouveau dur comme fer de l'autre côté des Pyrénées ! Parce que le natif de Bondy est décidé à quitter le PSG au plus tard l'été prochain suite aux promesses non tenues lors de sa prolongation mais aussi... parce que de nouveaux investisseurs sont annoncés dans le club de la capitale ! Alors que cela serait plutôt de nature à renforcer sa puissance financière et donc à permettre un recrutement susceptible de combler sa star, les médias ibériques pensent au contraire que cela permettre de favoriser un départ. En effet, des investisseurs, surtout américains, seraient moins braqués que les Qataris. Plus habitués à respecter la volonté des joueurs en NBA ou en NFL, ils pourraient accepter d'ouvrir la porte au natif de Bondy. Comme toujours dans cette histoire sans fin, seul l'avenir permettra de trier l'information du fantasme.