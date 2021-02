PSG - Mercato : deadline pour Mbappé, 16 M€ déjà jetés à la poubelle par Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Utilisé au poste de défenseur central lors de la première partie de saison par Thomas Tuchel, Danilo Pereira, le milieu défensif portugais, connait une première saison délicate au PSG. L'ancien joueur du FC Porto chauffe le banc ces derniers temps. Régulièrement utilisé par Tuchel (13 matches toutes compétitions confondues, 1190 minutes), il ne joue quasiment plus depuis que l'Allemand a été remplacé par Mauricio Pochettino (259 minutes en 10 matches, pour seulement deux titularisations).

Il ne voit en Danilo qu'un remplaçant

L'explication est donnée par L'Equipe et elle est très simple : l'Argentin estime que le Portugais est un remplaçant. C'est ce qu'il voit en lui, malgré son expérience et les 16 M€ de l'option obligatoire de son prêt, un prêt payant de 4 M€... « L’animation autour d’un milieu à deux, et de quatre éléments offensifs avec des déséquilibres ne favorise pas en outre l’ex-joueur de Porto, qui souffre d’un déficit de mobilité », estime L'Equipe, considérant que Danilo est plus à l'aise en sentinelle.

Autre sujet mercato du jour au PSG : la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans). Selon Marca, les dirigeants parisiens auraient demandé à leur jeune attaquant de leur donner une réponse ferme avant le 10 mars, date du 8e de finale retour de Lihue des champions contre le FC Barcelone (4-1 à l'aller).