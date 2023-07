PSG - Mercato : décision imminente pour Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sergio Ramos va mettre fin au suspense. Sans contrat depuis la fin de son aventure au PSG, le défenseur espagnol n'a toujours pas trouvé de point de chute, du moins il ne l'a pas encore annoncé. La semaine dernière, un intérêt du club brésilien de Flamengo a fait surface, une possible destination refusée par le joueur, à en croire les informations de Mundo Deportivo. Avec Messi ou Ronaldo ? Le journal catalan ajoute ce jeudi que l'ancien Madrilène ne va pas tarder à choisir son nouveau challenge. D'ici la fin du mois de juillet, Ramos tranchera en faveur d'un des deux championnats suivants : la MLS où l'Inter Miami le convoite ou bien l'Arabie Saoudite qui verrait d'un bon œil son arrivée en grande pompe. Le verdict est imminent... Podcast Men's Up Life Pour résumer Sergio Ramos va mettre fin au suspense. Sans contrat depuis la fin de son aventure au PSG, le défenseur espagnol n'a toujours pas trouvé de point de chute, du moins il ne l'a pas encore annoncé. La semaine dernière, un intérêt du club brésilien de Flamengo a fait surface, une possible destination refusée par le joueur à en croire les informations de Mundo Deportivo.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur