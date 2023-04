PSG - Mercato : déjà hors course pour Osimhen ?

Touché aux adducteurs, Victor Osimhen n'a pas pris part aux deux derniers matches du Napoli, humilié par le Milan à domicile (0-4) mais victorieux à Lecce (2-1) hier. Mais l'attaquant nigérian devrait tout de même être sacré meilleur buteur de Serie A en fin de saison, lui qui en est à 21 réalisations en 23 matches, et surtout décrocher le troisième Scudetto de l'histoire du SSCN après 1987 et 1990, à l'époque de Diego Maradona. Un exploit incroyable qui porte son empreinte. Et qui lui vaut d'être suivi par les plus grands clubs de la planète.

Le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assure qu'Osimhen a aujourd'hui quatre prétendants, si jamais il devait quitter Naples en fin de saison : Manchester United, Arsenal, Liverpool et Manchester City. Pas de PSG, donc, alors qu'il a été dit que cette destination pourrait intéresser l'ancien Lillois. Mais son rêve est surtout d'aller jouer en Premier League, alors que son président, Aurelio De Laurentiis, a assuré vouloir le conserver encore un an au moins...

🚨 Napoli striker Victor Osimhen is in demand ahead of the summer transfer window but has said he's happy with the Serie A side. 🇳🇬



🔸 Manchester United

🔸 Manchester City

🔸 Arsenal

🔸 Liverpool pic.twitter.com/LhyB5kjP0Z