PSG - Mercato : déjà un duel Paris-Bayern Munich pour un joueur de la capitale ?

On a du mal à y croire. Et surtout imaginer que le transfert puisse se faire. Mais la rumeur est là et le Bayern Munich multiplierait les approches pour trouver, dans les plus brefs délais, un remplaçant à Manuel Neuer, out jusqu'au terme de la saison en raison d'une jambe cassée lors d'une sortie à ski.

Deux noms ont déjà été évoqués : le gardien de l'AS Monaco, Alexander Nübel, et celui de Dominik Livaković, qui réalise une Coupe du monde exceptionnelle avec la Croatie. Mais, tenez-vous bien, selon les informations de RAN, le Bayern, qui va affronter le PSG en Ligue des Champions dans quelques semaines, penserait également à...Keylor Navas !

Ce dernier, sur le banc de touche à Paris, pourrait apprécier la proposition. Mais on a du mal à croire que ses dirigeants la trouvent du meilleur goût, surtout face à l'adversaire désigné en 8e de finale de la C1.