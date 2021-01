PSG - Mercato : Dele Alli à Paris, c'est brûlant !

Le feuilleton se poursuit. Mais pourrait vite se terminer. En effet, et à quelques jours de la fin du mercato, le quotidien régional, Le Parisien, confirme que les dirigeants du club de la capitale et ceux de Tottenham ont trouvé un accord au sujet du milieu de terrain Dele Alli. Ce dernier, qui ne joue plus dans la formation de José Mourinho depuis des semaines, veut à tout prix rejoindre son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino.

Extrait : "Face à l'insistance des dirigeants parisiens, et du joueur, qui se montre extrêmement intéressé à l'idée de se relancer dans la capitale française et sous les ordres de son ancien entraîneur Mauricio Pochettino, les deux clubs sont parvenus à s'accorder sur un prêt sec jusqu'à la fin de la saison. Mais la venue de Dele Alli reste toutefois soumise à une arrivée du côté de Londres."

On imagine tout de même assez mal le deal ne pas se faire alors que les négociations sont avancées à ce point.