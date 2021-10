PSG - Mercato : départ de Mbappé acté au Real Madrid, son remplaçant déjà trouvé !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Voilà longtemps que les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé (22 ans) n’avait pas jailli. Lundi soir, le dossier a été déterré en Espagne mais aussi en Allemagne. Selon Sky Sport, le PSG est tellement conscient qu’il pourrait perdre son champion du monde au mercato qu’il a déjà lancé les grandes manœuvres pour recruter son successeur.

Le profil est déjà bel et bien identifié : Karim Adeyemi. À 19 ans, l’ailier de Salzbourg réalise une saison canon avec 14 buts et 2 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues. Si des formations huppées comme l’Atlético Madrid, le Real Madrid, le Bayern Munich ou l’Inter Milan ont déjà pris des renseignements au sujet d’un joueur coté à 20 millions d’euros, Sky assure que le PSG est le plus avancé dans les négociations.

« La priorité reste de prolonger Mbappé mais il faut bien aussi imaginer un plan B », analyse le média allemand. En Espagne, l’arrivée de Mbappé au Real Madrid est d’ores et déjà actée par le quotidien madrilène As. « Le trident de Carlo Ancelotti la saison prochaine sera composé par Karim Benzema, Vinicius Junior et Kylian Mbappé », assure mordicus le journaliste chevronné Tomas Roncero.

🔱"El TRIDENTE de ANCELOTTI la temporada que viene será VINICIUS, BENZEMA y MBAPPÉ"



⚽️"Irán cambiándose de posición constantemente"



¡Lo dice @As_TomasRoncero en #ChiringuitoVinicius! pic.twitter.com/y8GhDUqk1c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 25, 2021