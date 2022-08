PSG – Mercato : départ imminent pour un nouveau titi !

Le PSG continue son mercato estival. Après plusieurs départs, les dirigeants du club de la capitale veulent encore vendre certains joueurs avant la fermeture du marché des transferts. Alors que Paredes et Navas sont proches de quitter le club, un titi parisien devrait lui aussi faire ses valises dans les prochaines heures.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Edouard Michut va quitter le club de la capitale pour rejoindre Sunderland, dans les prochains jours. Les deux clubs sont tombés d’accord pour un prêt avec une option d'achat d'environ 5 millions d’euros, plus un pourcentage sur une future vente.

Le joueur serait même déjà présent en Angleterre.

Excl: Edouard Michut leaves Paris Saint-Germain and joins Sunderland, done deal. Full agreement in place on initial loan move with buy clause around €5m and future sale percentage. 🚨🇫🇷 #PSG



