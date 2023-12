PSG - Mercato : des cadors ont déboulé sur une bonne idée de Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

A la fin du marché estival, alors que plusieurs dossiers offensifs tardaient à se concrétiser, le responsable du recrutement du PSG, Luis Campos, avait été à deux doigts de finaliser le recrutement de l'ailier belge du PSV Eindhoven Johan Bakayoko (20 ans). Il n'en aurait coûté "que" 25 M€ au club de la capitale, qui a préféré miser sur Bradley Barcola (OL) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).

Liverpool le suit

Pas sûr qu'il ait fait le meilleur choix... Car depuis le début de la saison, Bakayoko et le PSV sont inarrêtables. Le club néerlandais a gagné ses 14 matches de championnat, dont celui de dimanche sur le terrain de son dauphin, le Feyenoord (2-1). Et il est déjà qualifié pour les 8es de finale de la Champions League. Bakayoko a inscrit 4 buts et délivré 13 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues. Sur la même période, le duo Barcola-Kolo Muani totalise autant de réalisations et seulement 4 offrandes... Une réussite qui vaut à Bakayoko d'être suivi par Liverpool et une demi-douzaine de clubs anglais. Pas sûr qu'il coûte encore 25 M€...

