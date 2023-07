PSG - Mercato : des millions et un renfort cliquant arrivent à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Cette tournée au Japon n’est pas seulement l’occasion d’une préparation sportive d’avant saison pour le PSG. Elle lui permet de développer son image et sa notoriété dans cette partie du monde et d’engranger de l’argent. Outre les quelque 20 millions d’euros que lui rapporte ce « Japan Tour 2023 », L’Équipe affirme que le club de la capitale vient de signer un contrat de deux ans avec un nouveau sponsor local, Brilliantcrypto, qui commercialise un jeu mobile qui permet de gagner des pierres précieuses. Ce partenariat mondial, à l’exclusion de la France et de la Chine, va rapporter environ 5 M€ par an au PSG, qui bénéficie déjà d’un accord avec la société crypto.com, arrivée en septembre 2021 après la signature de Lionel Messi. Brilliantcrypto est le 12e sponsor amené par le bureau du club de la capitale à Singapour depuis son ouverture en 2018.



Icardi pour 10 M€ à Galatasaray

Au niveau des transferts, le PSG poursuit le dégraissage de son effectif. Présent au Japon, Renato Sanches ne sera pas retenu cet été. Le Portugais de 25 ans, auteur d'une première saison décevante et sous contrat jusqu'en 2027, pourrait prendre la direction de l'AS Rome. L'opération devrait prendre la forme d'un prêt avec option d'achat, dont le montant reste à déterminer. Par ailleurs, le transfert attendu de Mauro Icardi à Galatasaray est désormais bouclé, même s'il n'a pas encore été officialisé. À l'issue du prêt réussi de l'attaquant (22 buts en 24 journées), les deux clubs ont trouvé un accord autour de 10 M€. Le buteur argentin s’est engagé pour trois saisons.

