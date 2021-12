PSG - Mercato : des représailles planent, le Real Madrid doit changer de ton pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé (PSG) trépigne d’impatience à l’idée de revenir à la compétition début janvier. D’ici là, le dossier de son avenir aura peut-être pris un nouveau virage. Alors que la presse espagnole se faisait discrète depuis quelque temps à ce sujet, Sport assure que les dirigeants du club de la capitale cherchent actuellement une nouvelle formule pour acter sa prolongation dans les prochains jours.

Ce coup d’accélérateur décidé depuis le palais de Doha pourrait être décanté par une vaste opération sorties au mercato hivernal. Le journal catalan évoque ainsi le départ de sept joueurs déjà ciblés par la direction du PSG : Rafinha, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Sergio Rico, Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi.

En parallèle, Mundo Deportivo assure que le Real Madrid devra tenir le PSG au courant dès qu'il négocie avec Mbappé. C'est l'article numéro 18 du règlement du mercato de la FIFA qui le stipule, précisant que les Merengue devront « communiquer par écrit leur intention au club du joueur avant de débuter les négociations », et ce même si le joueur arrive en fin de contrat. En cas de non respect de cette règle, le Real Madrid fait face à des sanctions disciplinaires.

