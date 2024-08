PSG Mercato : Désiré Doué a tranché, son départ acté dans les prochaines heures !

S’ils étaient encore deux au combat pour Désiré Doué et que le Stade Rennais privilégiait clairement un départ au Bayern Munich, l’ailier breton a décidé de faire le choix inverse en rejoignant le Paris Saint-Germain où il était à la fois la priorité de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique. C’est en tout cas ce qu’annoncent en chœur RMC Sport et Fabrizio Romano ce dimanche soir.

Focalisé à 100% sur les JO de Paris avec l’équipe de France et médaillé d’argent dans la compétition, Désiré Doué va désormais régler son transfert dans les prochaines heures. Selon Fabrice Hawkins, le spécialiste Mercato de RMC, cela peut même aller très vite même si Paris et Rennes doivent formaliser les modalités de ce gros transfert estimé à 60 M€.

Grâce à cette vente, le Stade Rennais va dépasser le cap des 100 M€ de ventes (135 M€ environ) et se rapprocher de l’objectif qu’il s’était fixé devant la DNCG : à savoir vendre pour 150 M€.

