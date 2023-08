PSG - Mercato : 2 autres attaquants attendus après Ramos, Neymar finalement sacrifié ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG s’active au mercato. Alors que Luis Campos attend Gonçalo Ramos de pied ferme et pour 80 M€ (bonus compris), il travaille également sur deux autres pistes pour densifier le secteur offensif de Luis Enrique. Selon Foot Mercato, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sont les autres joueurs attendus à la Factory d’ici à la fin de l'été. Si le milieu offensif de l’OL est déjà d’accord avec le PSG, la dernière offre de plus de 30 millions d’euros a été retoquée par John Textor.

« L'avenir de Mbappé et de Neymar pose question »

Pour la rehausser, RMC Sport laisse entendre que Neymar pourrait être sacrifié pour faire de la place en terme de masse salariale. « Il faudra vendre. L'avenir de Kylian Mbappé mais aussi de Neymar pose question », glisse la radio sportive à quelques heures du match amical du PSG contre le Jeonbuk Hyundai Motors FC en Asie (10h). « Neymar est dans la phase finale de son retour. Il est en très bon état. Il est dans une position où il peut jouer ce match », a sobrement commenté Luis Enrique à son sujet.

