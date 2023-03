PSG - Mercato : deux cadors de Premier League dynamitent le dossier Xavi Simons !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Mais alors que le club de la capitale dispose d'une clause de rachat à 12 millions d'euros pour le milieu de terrain néerlandais, deux grosses écuries de Premier League suivraient de près l'ancien joueur du FC Barcelone. Il s'agirait de Manchester United et Newcastle, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, spécialisé dans les transferts.

Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG !

🚨#EXCL | Manchester United and Newcastle's scouts are following the development of PSV Eindhoven's 19-year-old Dutch player Xavi Simons.

🇳🇱 🔴 #MUFC ⚫ #NUFC 🔴 #PSV pic.twitter.com/svgwt1dZpe