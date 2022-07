PSG - Mercato : deux départs officialisés !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou quittent officiellement le PSG pour s’engager avec le SC Braga qui évolue en D1 portugaise. Les joueurs, tous eux internationaux U18 avec le Portugal, rejoignent leur mère patrie en signant un contrat de 3 ans.

Monteiro et Tayamoutou, respectivement arrière gauche et attaquant, débuteront d’abord avec les U23 de Braga avant d’éventuellement frapper à la porte de l’équipe fanion. L’arrivée des deux joueurs a été annoncée dans un communiqué officiel du club lusitanien.

Diretamente da cidade do amor 🇫🇷 para Braga 🛡️⚔️



Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou são os novos reforços dos Sub-23! ⚪🔴 pic.twitter.com/55zwCYrXYN — Cidade Desportiva SC Braga (@CDesportiva_SCB) July 5, 2022

