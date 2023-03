PSG - Mercato : deux destinations font rêver Osimhen

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En réalité, l’ancien goleador du LOSC salive devant l’Angleterre... et le Bayern Munich ! « Son plus grand rêve est de jouer un jour en Premier League, affirme le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg. Chelsea et Manchester United poussent. Mais il serait également tout à fait disposé à rejoindre le Bayern à ma connaissance. Mais les chances sont minces. On m'a dit que le paquet financier n'était pas abordable cet été ! »

