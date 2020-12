PSG – Mercato : deux dossiers pourraient déjà crisper la relation Leonardo – Pochettino

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Dans les jours ou heures qui viennent, Mauricio Pochettino devrait s'installer sur le banc du PSG. Le club de la capitale n'a pas encore réglé officiellement le départ de Thomas Tuchel, et attend forcément la conclusion de ce dossier pour officialiser la signature de l'entraîneur argentin. Pochettino va donc prendre les rênes du PSG à la trêve et juste avant un Mercato qui devrait donner le ton de la relation à venir avec Leonardo.

Car dans son édition du jour, l'Equipe souligne en effet que collaborer avec le coach argentin n'est pas forcément simple dans ce domaine. « A Tottenham, il ne laissait personne lui imposer de recruter le moindre joueur... pas même le propriétaire, Daniel Lévy. Autant dire que la cohabitation avec Leonardo, qui ne l'a pas choisi, peut faire des étincelles. (…) « Poche » et « Leo » vont devoir apprendre à travailler ensemble. Sinon, Paris risque de revive la sourde défiance entretenue entre coachs et directeurs sportifs depuis quatre ans », écrit le quotidien.

Eriksen et Alli déjà au menu

Une relation qui va rapidement être mise à l'épreuve puisque le média TyC Sports annonce que Pochettino plancherait déjà sur le prochain Mercato hivernal du PSG, avec deux anciens joueurs au menu. Le Corriere dello Sport annonce un possible intérêt pour Christian Eriksen (en échange de Paredes) alors que The Times voit le dossier Dele Alli être d'autant plus d'actualité.

Leonardo et Pochettino seront-ils en harmonie sur ces premiers cas particuliers ? Un premier indice à venir sur la manière dont pourront s'entendre le directeur sportif eu le futur coach du PSG...