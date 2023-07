PSG – Mercato : deux grands rivaux se disputent Leandro Paredes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Prêté à la Juventus Turin la saison passée, Leandro Paredes ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat au PSG. L'Argentin n'entre pas dans les plans du nouveau coach parisien Luis Enrique et son avenir se dessine donc loin de la capitale.

La Lazio et la Roma intéressées

Galatasaray est sur les rangs et le PSG, qui jouit de bonnes relations avec le club turc, a trouvé un accord avec le club d'Istanbul, mais la destination ne plait guère à Paredes. D’après Foot Mercato, des discussions ont débuté avec la Lazio de Rome et selon Tyc Sports, l'AS Rome est aussi entrée dans la danse. Paredes a évolué à la Louve entre 2014 et 2017.

