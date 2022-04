PSG - Mercato : deux indésirables contrarient les plans de Leonardo

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG veut dégraisser son effectif lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale va connaitre une véritable rénovation au sein de tous les domaines du club après une nouvelle saison décevante en Ligue des Champions. Les dirigeants aimeraient faire partir plusieurs joueurs jugés indésirables et qui occupent une place importante dans la masse salariale. Cependant, deux d’entre eux contrarient les plans de Leonardo.

Sky Sport Allemagne rapporte que les internationaux Allemands Julian Draxler et Thilo Kehrer ne souhaitent pas quitter le club de la capitale cet été. Le premier ne compte partir que pour rejoindre un top club européen et attend son premier enfant. Un départ, cet été, ne semble donc pas idéal pour lui. Pour le second, la situation est assez différente : le défenseur allemand souhaite aller au bout de son contrat (jusqu’en juin 2023) et signer libre dans le club de son choix.

🚨| Julian Draxler 🇩🇪 se plaît à Paris et ne compte pas quitter la capitale sauf pour un “autre top club européen”.



❌| Thilo Kehrer 🇩🇪 n’envisage pas un départ du PSG cet été. Libre en 2023, il souhaite aller au bout de son contrat.



🗞 @SkySportDE pic.twitter.com/cl1dJ6gvZp — 100% 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒🗼 (@CentParisiens) April 26, 2022

Pour résumer Le PSG chercher à vendre tous ses indésirables cet été. Cependant, deux d’entre eux contrarient les plans de Leonardo. Les Allemands Julian Draxler et Thilo Kehrer ne comptent pas quitter le PSG lors du prochain mercato estival.

Adam Duarte

Rédacteur