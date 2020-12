PSG - Mercato : deux joueurs du Real Madrid font de l’oeil à Mbappé

Samedi, sur la pelouse de Montpellier (victoire 3-1), Kylian Mbappé (21 ans) a déjà inscrit son 100e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Un chiffre qui illustre la carrière météorytique du natif de Bondy, Champion du Monde à 19 ans et qui fait tout plus vite que la musique.

Les encouragements de Modric et Vinicius Jr

Samedi, à l'issue de son but à la Mosson, l'ancien Monégasque a publié un post sur Instagram pour faire part de sa fierté face à ce cap d'envergure : « 100 buts pour le PSG. Un sentiment de fierté incroyable. Un grand merci à tous mes coéquipiers, le club, mes proches et bien sûr vous les fans pour votre soutien. Ici, c'est Paris ». Une sortie très commentée … du côté du Real Madrid.

En effet, au sein de la Maison blanche, la drague ne s'arrête jamais vraiment. Ainsi, Luka Modric et Vinicius Jr se sont empressés de féliciter l'attaquant français pour sa performance. Typiquement le genre d'attention que les cadres du vestiaire merengue réservent à un joueur qu'ils souhaitent attirer dans la capitale espagnole...