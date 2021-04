PSG – Mercato : deux joueurs prêts à quitter le navire, le FC Nantes tente un coup !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Si la saison du PSG est encore loin d'être fini, Leonardo doit déjà gérer quelques états d'âme en vue du Mercato. En effet, comme le rapporte L'Equipe, Mauro Icardi (28 ans) songe effectivement à quitter Paris cet été et sa femme-agent Wanda Nara travaille déjà en ce sens. L'Argentin ne serait nostalgique de la Série A italienne et lorgne aussi la Premier League mais son gros salaire au PSG (10 M€ brut annuel) lui ferment la porte de beaucoup de clubs. Au club, où l'on aspire à dégager de la masse salariale, on n'est pas fermé à ce départ.

Kais Ruiz-Atil vers Nice ?

Autre joueur de la rotation qui pourrait plier bagage cet été : Kais Ruiz-Atil (18 ans). En fin de contrat, l'ancien joueur du FC Barcelone a été mis à l'écart et renvoyé avec les U19 suite à son refus de prolonger son bail. En quête d'un « projet club », Ruiz-Atil intéresse du beau monde.

D'après le quotidien, la Juventus de Turin a tenté sa chance mais l'idée d'une signature puis d'un prêt ne séduit pas le joueur. Le FC Nantes a lancé un hameçon. Là aussi sans suite, Kais Ruiz-Atil regarde avec inquiétude l'avenir du club en L1.

Si Bordeaux, Montpellier, un club de Bundesliga et des écuries de Liga ont tenté leur chance, ce serait aujourd'hui l'OGC Nice qui serait en pôle. Le Gym a déjà offert un contrat de cinq ans évolutif avec une prime à la signature échelonnée. Séduit, Kais Ruiz-Atil n'a pas encore dit oui pour autant. Il souhaite abaisser la durée du contrat, accélérer le paiement de la prime et surtout connaître l'identité du futur coach des Aiglons avant de prendre une décision.