PSG - Mercato : deux nouveaux dossiers chauds au Portugal ?

La récente blessure de Milan Skriniar remet clairement en cause le mercato du PSG. Et pousse, forcément, le club de la capitale à penser à d'autres solutions. Raison suffisante pour que certaines rumeurs, plus ou moins sérieuses, apparaissent sur les réseaux sociaux.

Deux défenseurs dans le viseur

Le souvent bien informé Ekrem Konur nous apprend que Luis Campos et les dirigeants Qataris suivraient avec attention deux éléments du Sporting Portugal. En l'occurence des défenseurs que sont Gonçalo Inacio et Ousmane Diomande. Pas plus d'informations à l'instant T et notamment d'éventuelles propositions faites au club portugais.

A suivre.

