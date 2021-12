PSG - Mercato : deux nouvelles arrivées surprises cet hiver ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le Paris Saint-Germain a terminé l’année 2021 en occupant le fauteuil de leader. Au classement de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino cumulent 46 points dont 13 unités d’avance sur le dauphin Niçois. Pour continuer sur cette même cadence, le club de la capitale devra sûrement passer par des recrutements lors du mercato hivernal. D’après Hadrien Garnier via l'Equipe, le PSG pourrait notamment recruter deux joueurs pour étoffer son effectif. L’un au niveau du milieu de terrain en cas d’opportunité, un autre dans le secteur offensif si Maurco Icardi s’en va. Son agent et compagne Wanda Nara souhaiterait retourner en Italie et ne refuserait pas une offre croustillante.

Deux postes pourraient éventuellement être renforcés cet hiver.



Un milieu en cas d’opportunité, et un avant-centre si Icardi 🇦🇷 s’en va — Wanda Nara se verrait bien revenir en Italie et le PSG pourrait ne pas dire non à une belle offre.



