PSG Mercato : deux nouvelles pistes estivales ont fuité !

La semaine dernière, le compte X @PSGInside_Actu a révélé une incroyable liste de 34 joueurs suivis par le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. On y retrouvait notamment les deux joueurs du PSV Eindhoven, Ismael Saibari et Johan Bakayoko, et l'avant-centre de Feyenoord, Santiago Giménez.

Le PSG prospecte aux Pays-Bas

Quelques jours plus tard, le suiveur du PSG a confirmé l'intérêt du PSG pour ces trois joueurs et a annoncé que les dirigeants parisiens seraient intéressés par d'autres joueurs des deux clubs néerlandais. Et pour cause, l'attaquant du PSV Eindhoven, Ricardo Pepi, et le latéral droit de Feyenoord, Lutsharel Geertruida, seraient également dans le viseur du champion de France en titre. Tout comme Ismael Saibari, Johan Bakayoko et Santiago Giménez, ils auraient récemment été supervisés par le PSG.

