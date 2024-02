Mercato : le PSG a pris une décision forte pour l'après-Mbappé, deux nouvelles pistes ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En plus de Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) ou encore Marcus Rashford (Manchester United), deux autres attaquants de renom seraient dans le viseur du Paris Saint-Germain pour pallier le départ de Kylian Mbappé, si l'on en croit les informations de Sports Zone.

Le PSG veut un avant-centre pour remplacer Mbappé

Il s'agirait de Lautaro Martinez et Benjamin Šeško, qui évoluent respectivement à l'Inter Milan et au RB Leipzig. Ces deux joueurs seraient très appréciés par les dirigeants parisien. Toujours d'après nos confrères, c'est un avant-centre et non un ailier gauche qui devrait être recruté pour remplacer Kylian Mbappé car le champion de France en titre ne souhaiterait pas entraver la progression de Bradley Barcola, étant très satisfait de lui.

