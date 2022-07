PSG - Mercato : deux nouvelles recrues officialisées avant mercredi ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain a enregistré les arrivées de deux recrues. Il s'agit du milieu de terrain portugais, Vitinha, et de l'attaquant français, Hugo Ekitike, qui sont arrivés respectivement en provenance de Porto et du Stade de Reims.

Sanches et Mukiele espérés avant mercredi ?

Selon les informations du journal L'Equipe, le conseiller sportif parisien, Luis Campos, qui est en charge du recrutement, aimerait finaliser les arrivées du milieu de terrain portugais du LOSC, Renato Sanches, et du latéral droit français du RB Leipzig, Nordi Mukiele, d’ici mercredi, date de retour du groupe du PSG à l’entraînement au Camp des Loges. Problème pour le premier cité, les négociations entre le PSG et Lille traînent en longueur tandis que le second est en passe de signer un contrat de cinq ans.

Si les négociations avec le LOSC n'ont pas avancé, le PSG espère boucler le transfert suffisamment vite pour que le Portugais soit à la reprise de l'entraînement au Camp des Loges en milieu de semaine. https://t.co/07or0q1TkR pic.twitter.com/X1MRsDsv39 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 24, 2022

