PSG - Mercato : deux portes s'ouvrent pour un indésirable de Pochettino

Recruté à l'été 2019 par le Paris Saint-Germain en provenance du FC Séville pour 18 millions d'euros, Pablo Sarabia, qui totalisent seulement 21 minutes de jeu depuis le début de la saison, pourrait quitter le PSG cet été. D'autant que l'arrivée de Lionel Messi devrait réduire encore plus son temps de jeu.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, l'ailier droit espagnol aurait été proposé au FC Séville, son ancien club, et à l'AC Milan. Reste désormais à savoir les deux clubs cités vont faire le nécessaire pour s'offrir le joueur de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale.

Pablo #Sarabia could leave #PSG this summer: his agents have offered him to #Sevilla and #ACMilan, which are evaluating this move. His contract with #Paris expires in 2024 (€4M/year). #transfers