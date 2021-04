PSG - Mercato : deux superstars de Premier League contactées !

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

Les informations contradictoires se bousculent au sujet de Kylian Mbappé ! Hier soir, le journaliste Saber Desfarges a assuré sur son compte Twitter : "Kylian Mbappé qui reste au PSG, la donne prend de l’épaisseur. Les positions du PSG et de Mbappé se sont rapprochées ces derniers jours. Pas d’accord, mais les négociations avancent bien. À l’instant T, la tendance est à une prolongation et non à un départ au Real Madrid".

Kane (Tottenham) et Salah (Liverpool) suivis

Mais ce dimanche matin, Téléfoot assure qu’il n’y a en réalité aucune avancée sur le dossier, que le champion du monde se concentre sur sa fin de saison et n’a pris aucune décision concernant son avenir. Ce qui fait que le Paris Saint-Germain est toujours dans l’expectative et doit creuser des pistes en parallèle.

Justement, l'émission de TF1 assure que c'est du côté de la Premier League que les Parisiens regardent pour remplacer éventuellement leur étoile. Mauricio Pochettino aurait pris contact avec son ancien protégé Harry Kane, qui a annoncé son souhait de quitter Tottenham à la fin de la saison pour aller voir plus haut. Quand à Leonardo, il aurait pour sa part sondé Mohamed Salah, star égyptienne de Liverpool. Mais dans les deux cas, les indemnités de transfert dépasseraient allègrement les cent millions d'euros pour ces joueurs ayant marqué plus d'une centaine de buts avec leurs clubs respectifs et qui sont l'idole des supporters…