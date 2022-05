PSG - Mercato : deux ventes déjà actées par Leonardo !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG veut repenser son effectif lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale ne veut plus connaître de saisons décevantes comme ce fut le cas cette année, avec une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, Leonardo a établi une liste de joueurs qu’il souhaite vendre. Deux joueurs, présents sur cette liste, ont déjà trouvé un nouveau club.

En effet, le gardien Alphonse Areola, prêté à West Ham, et Nice, devrait rester dans le club londonien qui va lever l’option d’achat. Une situation similaire va se produire pour le portier polonais Marcin Bulka, prêté à l’OGC Nice. Les deux joueurs vont rapporter respectivement 10 millions d’euros pour le premier et 2 millions d’euros pour l’autre.

Pour résumer

Le PSG doit vendre plusieurs joueurs cet été. Leonardo va son souhait exhaussé et deux joueurs vont quitter le club. Alphonse Areola et Marcin Bulka vont rester à West Ham pour le premier et à l'OGC Nice pour le second.