PSG - Mercato : dévasté, Neymar prend une décision radicale pour son avenir !

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG à avoir été marqué au fer rouge par les sifflets à l’égard de Lionel Messi et Neymar contre les Girondins de Bordeaux (3-0). Dimanche, les deux stars l’ont également été et pas qu’un peu, notamment le Brésilien de 30 ans.

« Neymar est agacé par la situation mais n’aurait pas exprimé d’envie de départ, souligne le site Canal Supporters. Le Brésilien est par ailleurs très touché par les sifflets du Parc des Princes et se pose donc des questions. Mais il n’est pour l’instant pas question d’imaginer un quelconque départ de la capitale française. Il ne comprend pas comment il peut être tenu pour responsable de l’élimination de son club en huitième de finale de la Ligue des Champions. »

Revenu de blessure quelques jours avant le choc contre le Real Madrid, Neymar n’a rien réussi au Bernabeu mais il semble avoir des circonstances atténuantes du fait de sa longue absence. RMC Sport explique également qu’il ne faut pas tenir compte de l’état d’esprit du joueur ces prochains jours, au vu du contexte difficile que le PSG est en train de vivre, tout en rappelant qu’un transfert de Neymar est difficile à imaginer. Très peu de clubs peuvent en effet s’offrir les services du Brésilien, qui touche 30 millions d’euros net au sein du club de la capitale.