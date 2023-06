PSG - Mercato : Di Maria a choisi son futur club, il snobe Messi !

Après une saison à la Juventus, Angel Di Maria va changer de club pour un second été consécutif suite à son départ du PSG, l’année dernière. L’argentin semble se diriger vers un club qu’il connaît bien.

Après trois années passées au Benfica Lisbonne (2007-2010), Angel Di Maria pourrait faire son retour à l’Estádio da Luz, selon Fabrizio Romano. L’argentin de 35 ans s'engagerait pour une année dans la capitale portugaise, pour ce qui pourrait être sa dernière expérience européenne.

EXCLUSIVE: Benfica are closing in on Ángel Di Maria deal, here we go soon! 🚨⚪️🔴🦅🇦🇷



Negotiations at final stages — just final details are missing to get it sealed and it will happen in the next days if all goes to plan.



Contract until June 2024 accepted, waiting to sign. pic.twitter.com/5sulR1hPW2